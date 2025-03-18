Львів’янин Богдан Лащевський побився з 50-річною знайомою під час розпивання алкоголю

Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок 41-річному львів’янину Богдану Лащевському, який убив і розчленував 50-річну жінку. Суд призначив йому 10 років ув’язнення.

Як вказано в матеріалах справи, 18 серпня 2023 року Богдан Лащевський пив алкоголь зі своєю знайомою в квартирі в Моршині. Разом із ними був спільний знайомий Віктор Нікітін, якому належала квартира. У Богдана Лащевського виник конфлікт із жінкою, під час якого він вдарив її в обличчя, а після того, як вона впала на підлогу, забив її до смерті.

Наступного дня Віктор Нікітін переніс труп у ванну кімнату, а Богдан Лащевський – розчленував його. Обидва чоловіки намагались приховати сліди злочину. Тіло вбитої виявили лише за 10 днів, після того, як сусіди звернули увагу на трупний запах із квартири.

Невдовзі слідчі розшукали Віктора Нікітіна та Богдана Лащевського. Власнику квартири повідомили про підозру в приховуванні злочину за ч. 1 с. 396 ККУ. У липні 2024 року Стрийський міськрайонний суд призначив йому за приховування злочину 2 роки іспитового терміну. Вирок набрав законної сили.

Справу Богдана Лащевського за статтею про умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 297 ККУ) виділили в окреме провадження. У матеріалах справи вказано, що вбита була співмешканкою Віктора Нікітіна. Того дня між жінкою та Богданом Лащевським виник конфлікт, вони побилися, жінка впала в коридорі і спершу до неї ніхто не підходив, адже всі були п’яні. Пізніше Віктор Нікітін поміряв її пульс і зрозумів, що жінка померла. Після розчленування обидва чоловіки ще 10 днів вони всі жили у цій квартирі з трупом, доки сусіди не викликали поліцію.

У суді Богдан Лащевський вину у вбивстві не визнав, зазначивши, що не хотів убивати жінку. Він розповів, що після того, як вони побилися, він пішов спати, а її тіло виявив у коридорі наступного дня. Він підтвердив, що самостійно розчленував труп.

Враховуючи обставини справи, суддя Степан Сас визнав Богдана Лащевського винним у вбивстві та нарузі над ним і призначив 10 років ув’язнення. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.