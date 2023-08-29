Підозрюваного у вбивстві оперативно затримали

Поліцейські затримали 40-річного мешканця Львова за жорстоке вбивство 50-річної жінки у Моршині. За версією правоохоронців, пара тимчасово проживала в курортному містечку, де і сталося вбивство. Чоловік вбив та розчленував жінку, після чого залишив її у ванній. Згодом сусіди почули неприємний запах з квартири і зателефонували в поліцію.

За даними поліції та прокуратури Львівщини, знайомі 40-річний чоловік та 50-річна жінка, обоє львів'яни, тимчасово проживали у Моршині в квартирі на вул. Тараса Шевченка.

«Між чоловіком та жінкою виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички, фігурант наніс численні удари по голові та тілі потерпілої. Внаслідок отриманих травм – остання померла на місці. Після вбивства, для того щоб приховати сліди злочину, підозрюваний розчленував труп та поклав у ванну», – розповіли в прокуратурі.

40-річного львів'янина затримали за жорстоке вбивство (фото поліції)

Вбивство сталося 18 серпня, але про нього стало відомо лише 28 серпня, коли сусіди почули трупний запах з квартири та повідомили в поліцію. Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився 40-річний мешканець Львова.

Йому повідоми про підозру за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ). Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.