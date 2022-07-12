Після затримання чоловік зізнався, що він задушив молоду жінку під час сварки

На Київщині поліція затримала учасника популярного телешоу «Одруження наосліп» телеканалу «1+1», якого звинувачують у вбивстві і розчленуванні його дівчини. Про 36-річного підозрюваного на ім'я Петро наразі відомо, що він володіє юридичною компанією і під час участі в ток-шоу він сподівався знайти «ідеальну жінку для ідеального життя».

За даними поліції, валізу з частинами жіночого тіла знайшли на півдні Київщини ще на початку червня. Поліцейські поширили у ЗМІ детальний опис знайдених у валізі речей і умовний «портрет» вбитої жінки і за деякий час про зникнення своєї подруги повідомила жінка, яка впізнала брендову сукню серед речей загиблої.

В результаті слідчі встановили, що 39-річна уродженка Краматорська наприкінці лютого 2022 року повернулася з Польщі на Київщину й оселилась в приватному будинку в Ірпені разом з 36-річним співмешканцем, який працює адвокатом.

Камери відеонагляду зафіксували, як після зникнення жінки він кілька днів поспіль виносив з будинку підозрілі речі і методично викидав їх в різні місця, намагаючись уникнути відеонагляду. Під час обшуку будинку у холодильнику знайшли внутрішні органи вбитої жінки – язик, нирку, матку та серце.

За словами очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова, 36-річний підозрюваний є успішним адвокатом, раніше брав участь у популярному українському телешоу про одруження.

Ймовірно, йдеться про учасника 7 випуску 5 сезону шоу «Одруження наосліп», який виходив на «1+1». В опублікованому правоохоронцями відео із затриманням є фрагмент саме з цього епізоду телешоу. Учасник на ім'я Петро заявляв, що «шукає ідеальну жінку, з якою він зможе створити ідеальне життя». За його словами, він володіє юридичною компанією, яка займається цивільними, кримінальними, господарськими та сімейними справами. Після завершення зйомок він розійшовся з партнеркою, яку йому обрали продюсери шоу.

Епізод, який вийшов у 2019 році, наразі видалили з YouTube-каналу «1+1».

Скріншоти з відео правоохоронців та епізоду ток-шоу «Одруження наосліп»

Після затримання чоловік спершу заперечував свою причетність до вбивства, але згодом зізнався, що задушив дівчину під час сварки, а потім намагався сховати тіло. Підозрюваний перебуває в ізоляторі, йому загрожує до 15 років тюрми.