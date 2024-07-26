Тіло жінки виявила донька за два дні після вбивства

Сколівський районний суд виніс вирок Василю Івацику, який під час побутового конфлікту вбив свою колишню дружину металевим кухлем. Суд призначив йому 7 років тюрми.

Як інформував ZAXID.NET, інцидент трапився 10 жовтня 2023 року в селі Лавочне Сколівського району. Василь Івацик у своєму помешканні пив алкоголь разом із колишньою дружиною. Під час конфлікту він взяв зі столу металевий кухоль та вдарив ним по голові жінку. Після цього вона сіла на підлогу, а чоловік продовжував бити її ногами – в живіт та груди. Від отриманих травм жінка невдовзі померла.

Тіло 61-річної жінки за два дні виявила донька колишнього подружжя, яка прийшла провідати маму. Слідчі повідомили Василю Івацику підозру в умисному вбивстві. В суді він повністю визнав свою провину та підтвердив обставини справи.

Враховуючи його покази, суддя Сколівського райсуду Вікторія Курницька визнала Василя Івацика винним за ч. 1 ст. 115 ККУ та призначила 7 років увʼязнення. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.