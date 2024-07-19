Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення

На Львівщині затримали 39-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві знайомої та замаху на вбивство її співмешканця. Затриманому загрожує довічне ув’язнення. Про це у п’ятницю, 19 липня, повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, 12 липня підозрюваний, 39-річний мешканець Яворівського району, був в гостях у своєї 56-річної знайомої та її співмешканця в одному з будинків у селищі Брюховичі. Вони розпивали спиртне, згодом виник конфлікт під час якого гість завдав колодою кількох ударів по голові та в інші ділянки тіла спочатку господині помешкання, а потім її співмешканцю та втік з місця події. Від отриманих травм жінка померла, а чоловіка госпіталізували і зараз він перебуває під наглядом лікарів.

Вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина» правоохоронці встановили місце перебування підозрюваного та затримали його.

39-річному мешканцю Яворівського району повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) та ч.2 ст.15 - п.1 ч.2 ст.115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Максимальне покарання, яке йому загрожує, – довічне позбавлення волі.