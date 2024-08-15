Мешканець Львівщини виграв суд у Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області. Позивач їхав трасою у межах міста Радехів і на його авто впало дерево. Радехівський районний суд зобов’язав дорожню службу виплатити власнику авто 241 тис. грн матеріальної та 25 тис. грн моральної компенсації.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, житель Львівщини звернувся до суду із позовом до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області та до ПП «Рома», щоб стягнути матеріальну та моральну шкоду через падіння дерева на його авто. Позивач Олег Думанчук розповів, що 23 листопада 2023 року на автомобілі Opel Astra їхав трасою Львів-Луцьк у межах міста Радехів, коли на його машину впало дерево. За цим фактом порушили кримінальну справу за ст.288 ККУ.

Згідно з висновком експерта, ринкова вартість автомобіля Opel Astra, на який впало дерево, становить 241 тис. грн, а мінімальна вартість відновлювального ремонту 604 тис. грн. Вартість матеріального збитку власнику оцінили у 241 тис. грн.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила, що ця дорога перебуває на її балансі, а за утримання, зокрема й озеленення та обрізку дерев, відповідає ПП «Рома». Представник дорожньої служби називає експертизу пошкоджень авто сумнівною, бо її провели «на замовлення позивача та оплачена вона за його рахунок, що ставить під сумнів достовірність вказаних у висновку сум збитків».

Представник ПП «Рома» також подав відзив на позовну заяву та просив відхилити позов. Він заявив, що ще немає вироку щодо працівників підприємства, яке він представляє. Адвокат долучив до відзиву копії листів Служби відновлення та розвитку інфраструктури, які містять додатки-плани завдання на жовтень, листопад, грудень 2023 року, з аналізу яких не вбачається будь-яких порушень в межах договірних правовідносин.

Справу розглянула суддя Ольга Куцик-Трускавецька, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Вона вважає, що дорожня служба мала доручити підряднику зрізування аварійних дерев, які росли біля дороги, але цього зроблено не було.

«На переконання суду, взаємовідносини, які виникли між Службою та ПП «Рома» можуть бути предметом окремого спору, оскільки саме на балансоутримувача, яким у цьому випадку є Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області покладається обов’язок з компенсації витрат власникам транспортних засобів, якщо ДТП сталися з причин незадовільного експлуатаційного утримання автомобільних доріг», – вказано у рішенні суду.

Суддя частково задовольнила позов власника авто Олега Думанчука та зобов’язала Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області виплатити йому 241 тис. грн матеріальної шкоди та 25 тис. грн моральної компенсації. У задоволенні позовних вимог до ПП «Рома» суд відмовив. Рішення ще можна оскаржити.