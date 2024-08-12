Франківський районний суд Львова визнав винним у дрібному хуліганстві місцевого мешканця, який серед ночі викинув телевізор з вікна багатоповерхівки та попав у припарковане авто. За адмінправопорушення львів’янина зобов’язали сплатити 85 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, випадок трапився уночі 16 липня 2024 року у багатоповерхівці на вул. Княгині Ольги неподалік перехрестя із вул. Володимира Великого. Павло Лагеєвський близько 03:00 викинув телевізор з вікна своєї квартири, який впав на припаркований біля будинку автомобіль Nissan. Про цей випадок повідомили поліцію, яка склала на чоловіка протокол про вчинення дрібного хуліганства.

На засідання суду львів’янин прийшов та частково визнав провину. Він заявив, що «не є зловмисним хуліганом та немає коштів на відшкодовування завданих збитків». У постанові суду не вказано, які саме пошкодження отримало авто.

Справу розглянула суддя Марія Мартинишин, яка дослідила усі матеріали та визнала Павла Лагеєвського винним у дрібному хуліганстві, призначивши 85 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити. Додамо, що власник пошкодженого авто може звернутись до суду із цивільним позовом та стягнути витрати на ремонт.