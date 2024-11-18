ДТП сталась на вул. Львівській у Городку

На Львівщині у місті Городок трапилась потрійна ДТП, унаслідок якої до лікарні потрапила вагітна пасажирка одного з авто та ще двоє водіїв. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, 17 листопада приблизно о 17:50 відбулося зіткнення автомобілів Volkswagen ID 4, яким керувала 23-річна мешканка району, Volkswagen Passat під керуванням 26-річного львів’янина та Ford Mondeo, за кермом якого перебував 34-річний житель Львівщини. ДТП сталась на вул. Львівській у Городку.

Внаслідок ДТП водій Ford Mondeo, його вагітна пасажирка, а також водійка Volkswagen ID 4, отримали різні ушкодження та потрапили до медичних закладів. Наразі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.