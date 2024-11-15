Водій та пасажир військового авто загинули на місці аварії

Вранці у п’ятницю, 15 листопада, на об’їзній дорозі Львова біля Ямполя трапилась смертельна ДТП за участі легковика та вантажівки. Відомо, що у цій аварії загинули двоє військових.

Аварія сталась 15 листопада близько 08:00 на трасі Київ-Чоп біля Ямполя. Як повідомили у пресслужбі ДБР Львівщини, за попередніми даними, військовослужбовець, керуючи службовим військовим авто, виїхав на узбіччя, де зіштовхнувся з відбійником, а далі з вантажівкою, яка їхала по зустрічній смузі. Водій та пасажир військового авто загинули на місці аварії. Ще один пасажир та водій вантажівки з різними травмами потрапили до лікарні.

Як повідомили ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги, двоє учасників ДТП загинули до приїзду медиків, а ще двоє госпіталізовані – один чоловік перебуває у легкому стані із забоєм гомілки, а інший чоловік віком 51 рік – у важкому стані, у нього, зокрема, відкрита черепно-мозкова травма та тупа травма живота.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 КК України (порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох людей). Працівники ДБР встановлюють обставини ДТП.