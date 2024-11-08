Внаслідок наїзду чоловік загинув на місці ДТП

Ввечері 7 листопада у селі Бартатів під Львовом 20-річний водій Audi на смерть збив велосипедиста. За фактом цієї ДТП Нацполіція Львівщини порушила кримінальну справу.

Як вказано у повідомленні поліції, аварія сталась близько 18:50 в одному у Львівському районі. Водій автомобіля Audi, 20-річний житель Львова, збив велосипедиста – 69-річного місцевого мешканця. Внаслідок наїзду чоловік загинув на місці ДТП.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1, 2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України. Обставини цієї аварії встановлюються.