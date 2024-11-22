Швеція інвестуватиме у далекобійні дрони українського виробництва

Швеція надасть кошти на фінансування українського виробництва далекобійних безпілотників. Про це у п’ятницю, 22 листопада, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Під час робочого візиту до Швеції Рустем Умєров зустрівся із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Швецький посадовець анонсував фінансування українського виробництва далекобійних дронів.

«Це ще один крок до посилення обороноздатності України, який демонструє довіру наших партнерів до нашого військово-промислового потенціалу. Також обговорили плани фінансування допомоги Україні на 2025 рік. Працюємо над тим, щоб ця підтримка була ще більшою та відповідала реальним потребам наших захисників і захисниць», – написав Рустем Умєров.

Зазначається, що країна інвестує кошти за прикладом «данської моделі» – шляхом прямого фінансування українського виробництва. Яку суму вкладе Швеція українське виробництво дронів, Рустем Умєров не уточнив.

Нагадаємо, 19 листопада під час представлення «Плану стійкості» президент Володимир Зеленський повідомив, що відповідно до нього Україна має виготовити щонайменш ніж 30 тис. далекобійних дронів та 3000 крилатих ракет. Далекобійні дрони українського виробництва, зокрема, не матимуть обмежень на застосування по російських територіях.