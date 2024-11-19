Володимир Зеленський представив «План стійкості» України
План містить 10 пунктів, які стосуються внутрішньої ситуації в Україні
У вівторок, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський презентував у Верховній Раді «План стійкості» України. Він складається з 10 пунктів, деталі яких оприлюднять у грудні, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Згодом відео представлення оприлюднив Володимир Зеленський.
Під час виступу в парламенті президент відкинув можливість проведення виборів та сказав, що в Україні не зміниться мобілізаційний вік. Крім того, президент анонсував нововведення у війську та індексацію пенсій за рівень інфляції у березні 2025 року.
«Україна має стати найшвидшою у вступі в ЄС, і тому кожен в Україні має бути найшвидшим в ухваленні та реалізації відповідних рішень, які трансформують нас – Українську державу», – сказав Володимир Зеленський.
Детального тексту «Плану стійкості» наразі немає. За словами Железняка, повний план із додатками оприлюднять лише в грудні 2024 року.
«План стійкості» складатиметься з 10 пунктів:
- Єдність – перенесення виборів до досягнення миру.
- Фронт – зміна підходів до управління в армії, створення військового омбудсмена та нової системи контрактів для тих, хто не досяг мобілізаційного віку – зменшувати вік мобілізації не планують.
- Зброя – компенсація відсутності артилерії дронами та виготовлення щонайменш 30 тис. далекобійних БпЛА та 3000 крилатих ракет; збільшення власник коштів бригад та створення Технологічної ставки, перше засідання якої відбудеться на початку грудня.
- Гроші – йдеться про локалізацію виробництв та дерегуляцію, а також зменшення частки перерозподілу ВВП, захист бізнесу від правоохоронців, заохочення до детінізації та програму «Національний кешбек».
- Енергетика – інформація про пункт буде у закритому додатку.
- Безпека – модернізація укриттів, укріплення держкордону, додатковий захист шкіл та держустанов.
- Громади – податкові умови для прифронтових територій.
- Людський капітал – створення Національного стандарту безбар’єрності та ініціювання появи інституту множинного громадянства; перезапуск дипломатичної служби (заповнення всіх вакансій українських послів у країнах G7) та створення міністерства обʼєднання України.
- Культурний суверенітет – створення «культурного Рамштайну» та сприяння створенню кафедри україністики в іноземних вишах.
- Політика героїв – залучення ветеранів на державну службу, створення протягом 2025 року реабілітаційних відділень у кожній громаді; запровадження додаткової оплати для сімейних лікарів за контракт з ветераном; навчання 11 тис. фахівців з супроводу ветеранів у 2025 році; створення щонайменше 80 ветеранських просторів та виділення квартир для ветеранів.
Нагадаємо, 23 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела у владі повідомили, що Володимир Зеленський доручив органам влади розробити пропозиції для нового, внутрішнього плану дій під час війни, який має допомогти Україні вистояти в умовах війни виключно у внутрішньому контексті. Зазначається, що план не буде альтернативою «Плану перемоги», представленого західним партнерам всередині жовтня.
Нагадаємо, оприлюднений президентом «План перемоги» містить п’ять пунктів, серед яких – запрошення України до НАТО, зміцнення української оборони та розміщення комплексного неядерного стратегічного пакета стримування. План також містить таємні додатки, з якими можуть ознайомитися тільки ті країни, які надають військову допомогу Україні.