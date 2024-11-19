Володимир Зеленський виступив з планом, повний текст якого оприлюднять лише в грудні 2024 року

У вівторок, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський презентував у Верховній Раді «План стійкості» України. Він складається з 10 пунктів, деталі яких оприлюднять у грудні, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Згодом відео представлення оприлюднив Володимир Зеленський.

Під час виступу в парламенті президент відкинув можливість проведення виборів та сказав, що в Україні не зміниться мобілізаційний вік. Крім того, президент анонсував нововведення у війську та індексацію пенсій за рівень інфляції у березні 2025 року.

«Україна має стати найшвидшою у вступі в ЄС, і тому кожен в Україні має бути найшвидшим в ухваленні та реалізації відповідних рішень, які трансформують нас – Українську державу», – сказав Володимир Зеленський.

Детального тексту «Плану стійкості» наразі немає. За словами Железняка, повний план із додатками оприлюднять лише в грудні 2024 року.

«План стійкості» складатиметься з 10 пунктів:

Єдність – перенесення виборів до досягнення миру.

– перенесення виборів до досягнення миру. Фронт – зміна підходів до управління в армії, створення військового омбудсмена та нової системи контрактів для тих, хто не досяг мобілізаційного віку – зменшувати вік мобілізації не планують.

– зміна підходів до управління в армії, створення військового омбудсмена та нової системи контрактів для тих, хто не досяг мобілізаційного віку – зменшувати вік мобілізації не планують. Зброя – компенсація відсутності артилерії дронами та виготовлення щонайменш 30 тис. далекобійних БпЛА та 3000 крилатих ракет; збільшення власник коштів бригад та створення Технологічної ставки, перше засідання якої відбудеться на початку грудня.

– компенсація відсутності артилерії дронами та виготовлення щонайменш 30 тис. далекобійних БпЛА та 3000 крилатих ракет; збільшення власник коштів бригад та створення Технологічної ставки, перше засідання якої відбудеться на початку грудня. Гроші – йдеться про локалізацію виробництв та дерегуляцію, а також зменшення частки перерозподілу ВВП, захист бізнесу від правоохоронців, заохочення до детінізації та програму «Національний кешбек».

– йдеться про локалізацію виробництв та дерегуляцію, а також зменшення частки перерозподілу ВВП, захист бізнесу від правоохоронців, заохочення до детінізації та програму «Національний кешбек». Енергетика – інформація про пункт буде у закритому додатку.

– інформація про пункт буде у закритому додатку. Безпека – модернізація укриттів, укріплення держкордону, додатковий захист шкіл та держустанов.

– модернізація укриттів, укріплення держкордону, додатковий захист шкіл та держустанов. Громади – податкові умови для прифронтових територій.

– податкові умови для прифронтових територій. Людський капітал – створення Національного стандарту безбар’єрності та ініціювання появи інституту множинного громадянства; перезапуск дипломатичної служби (заповнення всіх вакансій українських послів у країнах G7) та створення м іністерства обʼєднання України.

– створення Національного стандарту безбар’єрності та ініціювання появи інституту множинного громадянства; перезапуск дипломатичної служби (заповнення всіх вакансій українських послів у країнах G7) та створення Культурний суверенітет – створення «культурного Рамштайну» та сприяння створенню кафедри україністики в іноземних вишах.

– створення «культурного Рамштайну» та сприяння створенню кафедри україністики в іноземних вишах. Політика героїв – залучення ветеранів на державну службу, створення протягом 2025 року реабілітаційних відділень у кожній громаді; запровадження додаткової оплати для сімейних лікарів за контракт з ветераном; навчання 11 тис. фахівців з супроводу ветеранів у 2025 році; створення щонайменше 80 ветеранських просторів та виділення квартир для ветеранів.

Нагадаємо, 23 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела у владі повідомили, що Володимир Зеленський доручив органам влади розробити пропозиції для нового, внутрішнього плану дій під час війни, який має допомогти Україні вистояти в умовах війни виключно у внутрішньому контексті. Зазначається, що план не буде альтернативою «Плану перемоги», представленого західним партнерам всередині жовтня.

Нагадаємо, оприлюднений президентом «План перемоги» містить п’ять пунктів, серед яких – запрошення України до НАТО, зміцнення української оборони та розміщення комплексного неядерного стратегічного пакета стримування. План також містить таємні додатки, з якими можуть ознайомитися тільки ті країни, які надають військову допомогу Україні.