Теофіл Бартошевський вважає, що Польща зробила достатньо, щоб отримати таємні додатки «плану перемоги»

Польща висловила бажання ознайомитися з таємними додатками до «плану перемоги» України, та звернеться до української сторони щодо цього. Про це 21 жовтня повідомив заступник очільника польського МЗС Владислав Теофіл Бартошевський, реагуючи на рішення Володимира Зеленського не показувати додатки тим країнам, які наразі не допомагають Україні в оборонній сфері.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що таємні додатки представленого 16 жовтня «плану перемоги» України показали лише тим країнам, які забезпечують військову допомогу у боротьбі проти Росії. Польща, яка вже тривалий час не підтримує Україну в оборонній сфері, таємних додатків не отримала.

За словами Теофіла Бартошевського, його «здивувала» така позиція, а Польща «безумовно повинна мати доступ до такого типу документів». Посадовець апелював до надання військової допомоги з боку Польщі на початку повномасштабного вторгнення, що, на його думку, дає країні право на перегляд таємної документації.

«Ми особливо допомагали Україні у військовому плані, тому що коли німці говорили про надсилання касок, ми прислали 320 танків. Тому наш внесок, безумовно, був вагомим, особливо на самому початку, коли він був найбільш потрібний», – заявив Теофіл Барташевський.

Він зазначив, що Польща говоритиме про це з українською стороною. Крім того, Бартошевський додав, що не бачить можливості відбудови України без участі Польщі.

До слова, раніше Теофіл Бартошевський заявив, що Польща заблокує переговори про вступ України до ЄС, якщо на першому етапі переговорів не розв'яжуть питання ексгумації жертв Волинської трагедії. Бартошевський додав, що Польща «не шантажує» Україну, але наголошує, що країна має «поводитися відповідно до європейських правил».

Нагадаємо, востаннє Польща надавала пакет військової допомоги у липні 2024 року. До того, у січні 2024 року, коли до Києва прибув прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, країна також надала пакет військової допомоги. Оборонний пакет став першим з весни 2023 року.