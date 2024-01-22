Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та Володимир Зеленський

Польща вперше з весни 2023 року надала Україні новий пакет оборонної допомоги. Про це у понеділок, 22 січня, повідомив Володимир Зеленський за результатами зустрічі із премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском у Києві.

«Є новий польський оборонний пакет. Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, польський кредит Україна використає для закупівлі зброї. Також президент розповів, що обговорив із Дональдом Туском можливості майбутнього спільного виробництва зброї.

Крім того, Дональд Туск повідомив, що Польща долучилась до декларації країн G7 про гарантії безпеки для України.

«Будемо співпрацювати і в інших форматах. Польща приєдналася до декларації G7 – ця декларація покликана мобілізувати демократичні країни на підтримку України», – написав Дональд Туск у соцмережі Х.

Дональд Туск також виступив із короткою промовою під час прес-конференції, у якій запевнив про те, що Польща й далі підтримуватиме Україну.

«Президент Зеленський знає, що в Польщі відбуваються політичні конфлікти. Це демократія. Але в питанні підтримки України немає розбіжностей – треба підтримувати Україну всіма доступними засобами в її боротьбі з Росією, адже на кону стоїть і безпека польської держави. Ми домовилися з президентом про роль Польщі, яка буде повністю підтримувати швидкий вступ України до Європейського Союзу. Я хотів би звернутися до європейських лідерів, які не до кінця зрозуміли, за що сьогодні бореться Україна (...) Будь-хто у вільному світі, хто претендує на нейтралітет, заслуговує на найтемніше місце в політичному пеклі», – заявив Туск.

У свою чергу Володимир Зеленський запевнив, що проблеми на польсько-українському кордоні країни вирішуватимуть спільно.

«Ми обговорили з паном прем’єр-міністром, що на рівні урядів наших держав можна розв’язати всі критичні питання, які є. І робота над цим почнеться вже найближчим часом», – сказав Володимир Зеленський.

Також Україна та Польща посилять співпрацю у енергетичній галузі: «Це стосується, зокрема, і розширення відповідної інфраструктури енергетичних зв’язків між Україною та Польщею, наші урядовці це все пропрацюють».

Крім того, прем’єр-міністр запевнив, що Польща допомагатиме Україні у процесі вступу до Євросоюзу. Також Дональд Туск повідомив, що Польща планує взяти участь у відбудові України. Для цього польський уряд призначить уповноваженого, який відповідатиме за це питання.

Зазначимо, що це перший візит Дональда Туска до Києва після призначення на посаду голови польського уряду.

Нагадаємо, останні офіційні повідомлення про військову допомогу Україні від Польщі зʼявлялись весною 2023 року. З того часу Варшава передавала Києву лише пакети гуманітарної допомоги. У вересні 2023 року тодішній польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща зосереджена на переозброєнні власної армії й тому не передає Україні своєї військової допомоги: «ми озброюємося самі, найсучаснішим озброєнням».