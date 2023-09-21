Польща зараз зосереджена на переозброєнні власної армії й тому не передає Україні своєї військової допомоги. Про це заявив польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє «Європейська правда».

Відповідаючи на запитання, чи буде Польща надалі підтримувати Україну у військовому плані, голова польського уряду сказав, що наразі Варшава не надає Києву жодного озброєння, оскільки зараз «ми озброюємося самі, найсучаснішим озброєнням».

«Якщо ви не хочете захищатися, ви повинні мати чим захищатися. Це наш принцип, тому ми збільшили закупівлі зброї», – наголосив Моравецький.

Він водночас додав, що рішення Польщі поки не давати Україні своєї зброї не поставить під загрозу безпеку України.

«Наш хаб у Жешуві, в консультаціях зі США й НАТО, все ще грає ту роль, яку він грав, і буде її відігравати», – підсумував премʼєр Польщі.

Останні офіційні повідомлення про військову допомогу Україні від Польщі зʼявлялись ще весною. З тих пір Варшава передавала Києву лише пакети гуманітарної допомоги.