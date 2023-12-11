Дональда Туска обрали новим прем’єром Польщі

У понеділок, 11 грудня, Сейм Польщі обрав новим главою польського уряду 66-річного Дональда Туска. За обрання лідера «Громадянської коаліції» головою проголосували 248 депутатів Сейму за мінімально необхідних 225, 201 депутат був проти. Про це повідомляє BBC.

«Оголошую, що Сейм більшістю голосів обрав Дональда Туска головою Ради міністрів», – повідомив підсумки голосування маршалок Сейму Шимон Головня. Після голосування Туск подякував депутатам за довіру, а також висловив вдячність усім полякам, які на парламентських виборах 15 жовтня віддали свої голоси за зміну влади в країні. Попередньо очікується, що у вівторок уранці новий прем’єр-міністр Польщі оголосить завдання свого кабінету, після чого відбудеться обговорення у нижній палаті парламенту і голосування за вотум довіри до уряду.

Президент України Володимир Зеленський привітав Туска і заявив, що «майбутнє України та Польщі – в єдності, взаємодопомозі та стратегічному партнерстві для перемоги над нашим спільним ворогом». Також з призначенням Дональда Туска привітав міський голова Львова Андрій Садовий, заявивши, що він вірить у те, що «це призначення відкриє нову сторінку у відносинах між нашими країнами побудованих на взаємоповазі та розумінні спільних інтересів».

Дональд Туск – польський політик, екс-голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник та голова партії «Громадянська платформа», колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії «Союз Свободи», у 1980-х роках брав участь у діяльності руху «Солідарність». Також Туск вже був прем’єром Польщі у 2007-2014 роках.

Ще 1 вересня 2014 року Туск визнав, що в Україні триває війна, і закликав усю Європу стати на захист свого союзника. 15 березня 2015 року Туск назвав санкції проти Росії – одним з найкращих способів підтримки України. Після початку повномасштабного вторгнення Туск публічно підтримував Україну і закликав до посилення військової допомоги Києву.

Нагадаємо, 15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. За офіційними результатами, перемогла владна партія «Право і справедливість» Ярослава Качинського. Політсила здобула 194 мандати, проте цього не достатньо, щоб створити парламентську більшість і сформувати уряд. Для цього треба щонайменше 231 депутатський голос.

Натомість три опозиційні партії – «Громадянська коаліція», «Третій шлях» і «Нова лівиця», разом здобули 248 депутатських мандатів. Лідери партій «Громадянська платформа», Польща 2050, Польської селянської партії і Лівих підписали коаліційну угоду в Сеймі 10 листопада.

У понеділок, 27 листопада, президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу нового уряду Матеуша Моравецького. Польські ЗМІ одразу ж назвали новий уряд «двотижневим», бо Моравецький і його міністри мали два тижні, щоб отримати у Сеймі вотум довіри, проте уряд очевидно не мав підтримки більшості в польському парламенті. 11 грудня, уряд партії «Право і Справедливість» (PiS) Матеуша Моравецького очікувано не отримав вотуму довіри у нижній палаті польського парламенту. За надання уряду Моравецького вотуму довіри проголосували 190 депутатів PiS, проти були 266 політиків усіх інших політичних партій.