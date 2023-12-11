Уряд Моравецького не отримав вотум довіри у Сеймі Польщі

У понеділок, 11 грудня, уряд партії «Право і Справедливість» (PiS) Матеуша Моравецького не отримав вотуму довіри у нижній палаті польського парламенту, пише «Укрінформ». Тепер правляча більшість має висунути кандидатом у прем’єри лідера «Громадянської коаліції» Дональда Туска, голосування за кандидатуру якого відбудеться у понеділок ввечері.

За надання уряду Моравецького вотуму довіри проголосували 190 депутатів PiS, проти були 266 політиків усіх інших політичних партій.

«Цим засвідчую, що у світлі неотримання більшості голосів Сейм не надав вотум довіри Раді міністрів», – заявив після голосування маршалок Сейму Шимон Головня. Він додав, що у зв’язку з тим, що «місія Моравецького завершилася поразкою», ініціатива призначення голови Ради міністрів тепер переходить до Сейму.

Надалі планується, що правляча більшість ліволіберальних сил має висуне кандидатом у прем’єри лідера «Громадянської коаліції» Дональда Туска, проголосувавши за це рішення пізніше ввечері. Вже у вівторок, 12 грудня, Туск планує виступити з програмою дій свого уряду й отримати вотум довіри у Сеймі.

P.S. Трохи згодом Сейм Польщі обрав новим главою польського уряду 66-річного Дональда Туска. За обрання лідера «Громадянської коаліції» головою проголосували 248 депутатів Сейму за мінімально необхідних 225, 201 депутат був проти.

15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. За офіційними результатами, перемогла владна партія «Право і справедливість» Ярослава Качинського. Політсила здобула 194 мандати, проте цього не достатньо, щоб створити парламентську більшість і сформувати уряд. Для цього треба щонайменше 231 депутатський голос.

Натомість три опозиційні партії – «Громадянська коаліція», «Третій шлях» і «Нова лівиця», разом здобули 248 депутатських мандатів. Лідери партій «Громадянська платформа», Польща 2050, Польської селянської партії і Лівих підписали коаліційну угоду в Сеймі 10 листопада.

У понеділок, 27 листопада, президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу нового уряду Матеуша Моравецького. Польські ЗМІ одразу ж назвали новий уряд «двотижневим», бо Моравецький і його міністри мали два тижні, щоб отримати у Сеймі вотум довіри, проте уряд очевидно не мав підтримки більшості в польському парламенті.