Зеленський доручив розробити внутрішній план до кінця 2024 року

Президент України Володимир Зеленський доручив органам влади розробити пропозиції для нового, внутрішнього плану дій під час війни. План має допомогти Україні вистояти в умовах війни виключно у внутрішньому контексті та не буде альтернативою представленого нещодавно «плану перемоги», повідомило 23 жовтня «ВВС News Україна» із посиланням на джерела у владі.

Документ стосуватиметься внутрішніх рішень у низці сфер:

оборонній

економічній

військово-промисловому комплексі

соціальній та інших сферах

«Плану перемоги» України, який Володимир Зеленський презентував 16 жовтня, стосується рішень західних партнерів, у той час, коли новий план передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна. Президент вже доручив владним органам розробку цього плану.

«Мета – зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни», – розповів співрозмовник ВВС.

За даними медіа, підготувати та оприлюднити внутрішній план дій мають до кінця 2024 року. Зазначимо, офіційно про підготовку нового плану владні структури не повідомляли.

Нагадаємо, оприлюднений президентом «план перемоги» містить п’ять пунктів, серед яких – запрошення України до НАТО, зміцнення української оборони та розміщення комплексного неядерного стратегічного пакета стримування. План також містить таємні додатки, з якими можуть ознайомитися тільки ті країни, які надають військову допомогу Україні.