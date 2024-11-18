Безпілотник може подолати вчетверо більшу відстань, ніж у стандартний український дрон-камікадзе

Німецька компанія Helsing з грудня щомісяця постачатиме Україні безпілотники зі штучним інтелектом Mini-Taurus. Про це у понеділок, 18 листопада, повідомило видання Bild.

Загалом Німеччина планує передати Україні 4 тис. безпілотників Mini-Taurus. Українські військові вже тестують в умовах бойових дій перші зразки БПЛА. З грудня німецька Helsing передаватиме щомісяця по кілька сотень таких дронів.

«Mini-Taurus» оснащені сучасними технологіями штучного інтелекту, що роблять їх практично невразливими для російських систем радіоелектронної боротьби і GPS-перешкод. Безпілотники аналізують місцевість і можуть визначати місце розташування за складних погодних умов або зруйнованої інфраструктури.

«Це дає змогу дрону продовжувати місію навіть у разі втрати радіосигналу, що значно збільшує точність ураження», – додають у повідомленні.

Безпілотник може подолати вчетверо більшу відстань, ніж у стандартний український дрон-камікадзе. Він значно дешевший за американський «Switchblade» та російський «Zala Lancet».

«Україна зможе ефективно використовувати ці безпілотники проти ключових військових об'єктів Росії, таких як командні пункти і логістичні центри», – зауважив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Допомога Україні від Німеччини

У вересні 2024 року Олаф Шольц заявив, що Німеччина надасть Україні 17 додаткових систем ППО IRIS-T до 2026 року. Шоста система ППО надійде в Україну до кінця цього року.

18 жовтня Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги, до якого увійшли установки ППО, бойові танки, бойові машини піхоти та боєприпаси.

Також Україна отримає від Німеччини пакет гуманітарної допомоги на загальну суму 200 млн євро.