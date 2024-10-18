До пакета озброєння увійшла п'ята система ППО IRIS-T SLM

Німеччина вчергове передала Україні пакет військової допомоги, до якого увійшли установки ППО, бойові танки, бойові машини піхоти та боєприпаси. Про це у четвер, 17 жовтня, повідомили у пресслужбі німецького уряду.

За даними уряду, Німеччина надала чи зобов’язалася надати Україні військової допомоги на приблизно 28 млрд євро. У 2024 році на оборонний потенціал України країна виділила 7,1 млрд євро.

«Німеччина надає підтримку Україні, постачаючи обладнання та озброєння, які надходять із поставок Федеральних збройних сил і з поставок промисловості, що фінансуються з фондів Федерального уряду для розбудови потенціалу безпеки», – повідомили у пресслужбі німецького уряду.

До нового пакета озброєння для України увійшли:

вісім бойових танків Leopard 1 A5 та запчастини до них

20 БМП Marder та запчастини до них;

снаряди для танків Leopard 1 та Leopard 2;

боєприпаси для БМП Marder;

чотири БМП MRAP;

зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM із ракетами до нього;

корабельні зенітні ракети малої дальності Sea Sparrow;

шість САУ Panzerhaubitze 2000 із запасними частинами;

24 тис. 155-мм снарядів;

30 безпілотників Vector із запчастинами до них;

мостоукладальний танк Beaver із запчастинами;

два танки для розмінування Wisent 1 та запчастини до них;

100 портативних систем розмінування H-PEMBS;

90 міношукачів;

очисний плуг;

дві системи мобільних антен;

57 лазерних далекомірів;

3000 переносних протитанкових засобів RGW 90;

25 тис. 40-мм боєприпасів;

460 штурмових гвинтівок MK 556;

90 високоточних гвинтівок HLR 338;

30 гвинтівок CR 308;

3000 пістолетів SFP9.

Також для військовослужбовців Німеччина надіслала 75 тис. джгутів та 150 тис. оклюзійних пов’язок для грудей.

До слова, 11 жовтня Німеччина оголосила про передачу Україні пакета військової допомоги на 600 млн євро та анонсувала передачу ще одного пакета озброєння на 1,4 млрд євро. До майбутнього пакета допомоги також увійде ППО IRIS-T SLM, яка стане шотсою в Україні.