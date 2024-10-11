Олаф Шольц повідомив, що Німеччина передала Україні пакет допомоги на 600 млн євро

У п’ятницю, 11 жовтня, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським у Берліні повідомив, що країна поставила Україні новий пакет допомоги на 600 млн євро. Крім того, Олаф Шольц анонсував ще один пакет допомоги на 1,4 млрд євро.

Під час своєї промови Олаф Шольц зауважив, що Росія продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі України: енергетиці, теплоелектростанціях, лініях електропередач тощо. Тому, за словами канцлера Німеччини, особливо важливо перед зимою посилити українську протиповітряну оборону. Для цього Німеччина вже поставила Україні великий пакет військової допомоги, до якого увійшла система IRIS-T SLM.

«Зараз ми поставили Україні новий всеохопний військовий пакет на 600 млн євро. Він включає пʼяту система IRIS-T SLM, БМП, танки гаубиці, боєприпаси, дрони», – сказав Олаф Шольц.

Також німецький канцлер анонсував ще один великий пакет допомоги на суму 1,4 млрд євро, який Німеччина разом з Бельгією, Даніє та Норвегією передасть Україні до кінця 2024 року. До майбутнього пакету допомоги також увійде система ППО.

«Він включає також ППО Iris-T SLM, ЗРК Skynex, танки Gepard, керовані гаубиці, самохідні артилерійські установки, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари та боєприпаси», – запевнив Олаф Шольц.

Олаф Шольц також запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну і в наступному році. Для цього країна заклала у свій бюджет 4 млрд євро.

До слова, у вересні німецький уряд повідомляв, що загалом від початку повномасштабного вторгнення країна передала Україні допомоги приблизно на 5,2 млрд євро.

Зазначимо, що Володимир Зеленський прибув до Берліну 11 жовтня, щоб представити Олафу Шольцу План перемоги. До цього президент України провів зустрічі з французьким президентом Емманюелем Макроном та італійською прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні, яких також ознайомив з Планом перемоги.

Додамо, що вміст Плану перемоги поки що не розголошували, однак Володимир Зеленський запевнив, що оприлюднить його після презентації країнам-партнерам.