Володимир Зеленський розповів, коли оприлюднять План перемоги

План перемоги України оприлюднять після того, як із ним ознайомляться всі партнери. Про це у понеділок, 7 жовтня, повідомив президент України під час традиційного вечірнього звернення, опублікованому у його Telegram-каналі.

За словами президента, План перемоги представлять кожній країні, яка може допомогти наблизити мир. Після того, як партнери висловлять свої думки, План перемоги доопрацюють та оприлюднять.

«Зрозумівши всі позиції партнерів, усі реальні можливості для України, посиливши наш План перемоги, ми зробимо публічною нашу стратегію подальших дій. Важливо, що перспектива загалом має бути зрозумілою для кожного в нашій країні», – сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, Україна пропонує партнерам визначитися, як саме вони бачать завершення війни та, які спільні кроки можуть це наблизити.

Володимир Зеленський також повідомив, що очікує звіт від команди, яка зараз працює у Вашингтоні над військовими та військово-політичними деталями Плану перемоги. Крім того, доповісти також має Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, щодо роботи із партнерами на його рівні.

Нагадаємо, 28 вересня прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що у Сполучених Штатах Америки виявили зацікавленість Планом перемоги Володимира Зеленського. Він спростував тези західних ЗМІ, які стверджували, що у США скептично сприйняли План перемоги. Крім того, за словами Сергія Нікіфорова, президент США Джо Байден озвучить перші рішення щодо Плану перемоги 12 жовтня під час засідання контактної групи у форматі Рамштайн.