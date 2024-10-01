МЗС спростувало інформацію Financial Times про обговорення територіальних поступок
У МЗС вкотре наголосили, жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України не може бути
Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував інформацію про нібито обговорення Андрієм Сибігою територіальних поступок Росії, поширену напередодні Financial Times. Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці українського зовнішньополітичного відомства у вівторок, 1 жовтня.
«Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів», – наголосив Георгій Тихий.
Георгій Тихий зазначив, що особисто був присутній на всіх зустрічах міністра закордонних справ Андрія Сибіги на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. На жодній з зустрічей, стверджує речник МЗС, не було навіть пропозицій чи натяків обговорити територіальні поступки Росії. Також наголошується, що позиція Андрія Сибіги є незмінною: «Не може бути жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України».
Також представник українського відомства наголосив, що Андрій Сибіга під час спілкування із співрозмовниками зауважував, що Формула миру Володимира Зеленського – єдиний шлях до справедливого та сталого миру в Україні.
Андрій Сибіга 1 жовтня також підтвердив свою позицію щодо територіальної цілісності України під час участі у Варшавському безпековому форумі.
«Не територіальні компроміси, а повна відповідальність Росії та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, включно з Кримом. В іншому випадку це буде відкладена війна. Європа не можемо собі дозволити мати сірі зони або заморожені конфлікти», – сказав Андрій Сибіга.
Нагадаємо, вранці 1 жовтня Financial Times опублікувало матеріал, у якому стверджувалось, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нібито обговорював з іноземними колегами можливість територіальних компромісів заради припинення війни. Зазначимо, що журналісти Financial Times у своїй статті посилались на європейських дипломатів, однак їхні імена не назвали.