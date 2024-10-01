Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував інформацію про нібито обговорення Андрієм Сибігою територіальних поступок Росії, поширену напередодні Financial Times. Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці українського зовнішньополітичного відомства у вівторок, 1 жовтня.

«Інформація джерела Financial Times щодо обговорення міністром компромісів є просто неправдивою, і нам цікаво, хто взагалі зацікавлений у поширенні таких неправдивих наративів», – наголосив Георгій Тихий.

Георгій Тихий зазначив, що особисто був присутній на всіх зустрічах міністра закордонних справ Андрія Сибіги на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. На жодній з зустрічей, стверджує речник МЗС, не було навіть пропозицій чи натяків обговорити територіальні поступки Росії. Також наголошується, що позиція Андрія Сибіги є незмінною: «Не може бути жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності України».

Також представник українського відомства наголосив, що Андрій Сибіга під час спілкування із співрозмовниками зауважував, що Формула миру Володимира Зеленського – єдиний шлях до справедливого та сталого миру в Україні.

Андрій Сибіга 1 жовтня також підтвердив свою позицію щодо територіальної цілісності України під час участі у Варшавському безпековому форумі.

«Не територіальні компроміси, а повна відповідальність Росії та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, включно з Кримом. В іншому випадку це буде відкладена війна. Європа не можемо собі дозволити мати сірі зони або заморожені конфлікти», – сказав Андрій Сибіга.

Нагадаємо, вранці 1 жовтня Financial Times опублікувало матеріал, у якому стверджувалось, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нібито обговорював з іноземними колегами можливість територіальних компромісів заради припинення війни. Зазначимо, що журналісти Financial Times у своїй статті посилались на європейських дипломатів, однак їхні імена не назвали.