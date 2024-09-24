Петр Павел заявив, що ні Україна, ні Росія не зможуть досягти своїх кінцевих цілей у війні

У понеділок, 23 вересня, президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю The New York Times заявив, що Україні «варто бути реалістом» та прийняти окупацію частини українських територій. На його слова 24 вересня відреагували у міністерстві закордонних справ України, де наголосили у важливості уникати «половинчастих рішень».

В інтерв’ю The New York Times чеський президент сказав, що «Україна має бути реалістом щодо своїх цілей» і висловив думку, що деякі території України можуть тимчасово залишатися під контролем Росії. Втім, за його словами, окупація може тривати роками.

«Найімовірнішим результатом війни буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією», – сказав Петр Павел.

Президент Чехії заявив, що ні Україна, ні Росія не можуть розраховувати на «забезпечення своїх максималістських цілей». На його думку, говорити про поразку Росії чи поразку України не вийде, і тому «кінець буде десь посередині».

У міністерстві закордонних справ відреагували на заяву Петра Павела та наголосили, що виведення російських військ з території України в межах визнаних світом кордонів є одним із обов’язкових пунктів формули миру Володимира Зеленського, яку він раніше представляв західним партнерам. У МЗС додали, що тимчасові рішення не зможуть відновити мир, а лише відтермінують війну.

«Наголошуємо, що не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки», – повідомили у пресслужбі МЗС.

Міністерство закликало країни-партнери об’єднати зусилля для втілення української формули миру, оскільки це в інтересах націй, які поважають статут ООН. Підтримку формули миру в МЗС назвали «реалістичним сценарієм, який країни здатні втілити спільними зусиллями».

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що для встановлення миру Україна могла б передати тимчасово окупований Крим «під мандат ООН», щоб та організувала «чесний референдум для перевірки мешканців». На таку пропозицію відреагував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, який наголосив, що вона є неприпустимою та цинічною. Згодом Сікорський пояснив, що його пропозиція пролунала у межах «гіпотетичної дискусії» та запевнив, що Польща не має сумнівів у підтримці територіальної цілісності України.