Радослав Сікорський під час конференції YES

У середу, 18 вересня, під час виступу в межах 20-ї зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що для встановлення миру Україна могла б передати тимчасово окупований Крим «під мандат ООН», щоб та організувала «чесний референдум для перевірки мешканців». У четвер, 19 вересня, президент Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відреагував на заяву Сікорського та різко її розкритикував.

«Крим символічно важливий для Росії, і особливо для (президента РФ) Путіна, але стратегічно важливий для України. Тому я не бачу, як вони зможуть домовитися без демілітаризації Криму. Ми могли б передати його під мандат ООН із місією з підготовки чесного референдуму після перевірки того, хто є законними жителями, і таке інше... І ми могли б відкласти це на 20 років», – заявив Сікорський під час найткепу 13 вересня, передає агенція «Інтерфакс-Україна».

На пропозицію Сікорського відреагував голова ОП Андрій Єрмак, який підкреслив, що Крим – це Україна. Згодом на заяву польського міністра відреагував Меджліс – там наголосили, що вважають подібні пропозиції неприпустимими та цинічними.

«Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно припустив, що задля припинення війни Росії проти України, наша держава має поступитися Кримом. Інакше розцінити слова польського дипломата не представляється можливим», – повідомив Рефат Чубаров.

За словами Чубарова, законодавство України та міжнародне право передбачає, що «законними жителями» Криму є виключно громадяни України та особи, які в законний спосіб оформили своє постійне або тимчасове перебування на українській території. Референдум та інші способи встановлення законності проживання людей на території українського Криму у Меджлісі назвали «непотрібними та недоцільними».

«Крим – це тимчасово окупована територія України і першим кроком до встановлення миру має бути виведення російських окупаційних військ з території півострова. Обговорення будь-яких питань майбутнього Криму має відбуватися лише за участю та згодою Української держави та корінного кримськотатарського народу», – підкреслив голова Меджлісу.

Нагадаємо, 11 вересня Володимир Зеленський заявив, що план Формули миру – це і план повернення півострова та відновлення прав кримськотатарського народу. До того голова ГУР Кирило Буданов повідомив, що Крим можна відрізати від постачання запасів окупантам і таким чином повернути півострів Україні – для цього Україні необхідні американські ракети ATACMS з великою дальністю.