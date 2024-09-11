Меморіал вшанування трагедії кримських татар у Києві

Український національний меморіал, присвячений ушануванню трагедії кримськотатарського народу, відкрили у межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи, у Києві, 11 вересня. Участь у заході, окрім українських посадовців та представників кримськотатарського народу, взяли українські воїни, президент Литви Гітанас Наусєда, прем'єрка Латвії Евіка Сіліня, прем'єр Хорватії Андрей Пленкович, голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл, голова парламенту Молдови Ігор Гросу та дипломати. Про це йдеться у відеозверненні президента Володимира Зеленського.

Президент розповів, що меморіал з'явився на місці колишнього скверу чекістів у Києві як «символ того, що тирани й диктатори неодмінно програють».

«Ми зібрались, щоб увічнити пам'ять про одну з найстрашніших трагедій в історії України, трагедій кримськотатарського народу – геноцид і депортацію. Абсолютне зло, яке вчинила радянська влада, зокрема і самі чекісти у 1944 році», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, меморіал нагадує про три трагічні етапи в історії кримськотатарського народу: анексію Криму Російською імперією у 1783 році, депортацію кримських татар у 1944 році та окупацію Криму у 2014 році. І поява меморіалу в цей час збігається з тим, що Крим знову став полем бою за свободу, єдність та право жити на своїй землі.

«Цей пам'ятний знак стане місцем, де будуть збиратись і українці, і наші союзники – усі ті, хто поділяє з нами боротьбу за наш український Крим. Усі, хто поділяє філософію пам'яті, пам’яті про трагедії минулого задля їх неповторення в майбутньому», – заявив глава держави.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв додав, що цей меморіал не лише присвячений пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, а й нагадує нам про те, із яким сусідом доводиться жити.

«Жителі Криму вже 10 років перебувають у лапах правонаступників і послідовників того режиму, який здійснював масовий геноцид кримськотатарського народу», – сказав він.

Нагадаємо, у ніч з 17 на 18 травня 1944 року з Криму почали депортувати кримських татар, звинувачених у «зраді батьківщини». За оцінками істориків, до літа 1944 року депортації зазнали понад 194 тис. кримських татар. 24 червня їх долю розділили понад 15 тис. греків, 12,4 тис. болгар, 9,6 тис. вірменів. Протягом двох років після тотальної депортації 1944 року і геноциду загинули щонайменше 45% всіх кримських татар. На згадку про жертв цього злочину Україна 18 травня відзначає День боротьби за права кримськотатарського народу.

Саміт Кримської платформи: що відомо

Саміт Кримської платформи – це міжнародний захід, ініційований Україною, метою якого є консолідація зусиль міжнародної спільноти для деокупації Криму, відновлення територіальної цілісності України та посилення тиску на Росію. На саміті обговорюють правові, економічні, політичні та гуманітарні шляхи повернення Криму під український контроль.

Торік саміт Кримської платформи відбувся у Чехії. Участь у заході взяли близько 70 парламентських делегацій з усього світу. Цьогоріч на Саміті Кримської платформи, який відбувається 11 вересня, обговорюватимуть зокрема тему санкцій. Як повідомила постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева в інтерв'ю «Центру журналістських розслідувань», санкції є однією з ключових тем, які увійшли в підсумковий документ після інавгураційного саміту, до якого доєднувалися міжнародні партнери України.