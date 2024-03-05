Вранці вівторка, 5 березня, російські силовики увірвалися із обшуками у будинки десятьох кримських татар у Бахчисараї та Джанкойському районі. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Дмитра Лубінця, російські силовики провели незаконні обшуки в помешканнях Рустема Османова, Азіза Азізова, Мемета Люманова, Мустафи Абдураманова, Ремзі Куртнезірова, Ваїта Мустафаєва, Алі Мамутова, Арсена Кашки, Енвера Халілаєва, Нарімана Аметова. Після чого їх забрали до так званого Управління ФСБ Криму в Сімферополі. Серед затриманих – релігійні діячі та активісти громадського обʼєднання «Кримська солідарність».

Один з них – колишній імам Ремзі Куртнезіров — літній чоловік, який має інвалідність другої групи.

«У нього ішемічна хвороба серця, цукровий діабет, права сторона тіла – неробоча. Під час обшуку йому стало зле: сильно піднявся тиск, довелося викликати швидку», – розповів Дмитро Лубінець.

Кримські татари, яких 5 березня затримали росіяни

За інформацією, яку омбудсмен отримав від кримських адвокатів, попередньо всім десятьом інкримінують статтю «організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації».

«РФ вкотре зухвало нехтує нормами міжнародного гуманітарного права. Незаконні обшуки та затримання цивільних на тимчасово окупованій території є злочином проти людяності для національних та міжнародних механізмів правосуддя. Справжня мета окупанта – знищити будь-які прояви опору та солідарності в українському Криму», – заявив Дмитро Лубінець.

Уповноважений з прав людини закликав світову спільноту активізувати зусилля та посилити тиск на Росію, щоб країна-агресорка припинила грубе порушення прав людини в Криму та негайного звільнила всіх незаконно утримуваних громадян України.

Нагадаємо, 25 лютого уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час форуму «Україна. Рік 2024» розповів, що за неофіційними даними у російському полоні перебуває приблизно 28 тис. цивільних українців. Зокрема, журналісти, представники місцевого самоврядування, представники церков та міжнародні представники. Дмитро Лубінець зауважив, що визволити таких людей з полону вкрай важко, адже обмінювати «цивільних на цивільних» заборонено міжнародним гуманітарним правом.

У четвер, 29 лютого, держави-учасниці ОБСЄ офіційно активували «Московський механізм». За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, активація «Московського механізму» ОБСЄ допоможе розслідувати злочини, що стосуються затримання українців на тимчасово окупованих територіях, а також встановити конкретні факти та справжні масштаби.