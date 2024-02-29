Держави-учасниці ОБСЄ офіційно активували «Московський механізм» щодо українських цивільних заручників, яких утримує Росія. Про це повідомили у прес-службі МЗС у четвер, 29 лютого.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, активація «Московського механізму» ОБСЄ допоможе розслідувати злочини, що стосуються затримання українців на тимчасово окупованих територіях, а також встановити конкретні факти та справжні масштаби.

У МЗС зазначили, що Росія утримує у полоні тисячі українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія полонених є найуразливішою і міжнародна увага до неї недостатня.

«Ми продовжимо докладати максимум зусиль, щоб звільнити їх усіх, і я вдячний нашим партнерам за їх міцну підтримку у цьому питанні. Кожен злочин Росії має бути розслідуваний, а винні притягнуті до відповідальності», – заявив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 25 лютого уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час форуму «Україна. Рік 2024» розповів, що за неофіційними даними у російському полоні перебуває приблизно 28 тис. цивільних українців. Зокрема, журналісти, представники місцевого самоврядування, представники церков та міжнародні представники. Дмитро Лубінець зауважив, що визволити таких людей з полону вкрай важко, адже обмінювати «цивільних на цивільних» заборонено міжнародним гуманітарним правом. Того ж дня Дмитро Лубінець анонсував новий механізм, завдяки якому Україна зможе повертати більшу кількість цивільних українців.