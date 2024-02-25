Дмитро Лубінець анонсував новий механізм повернення українців з російського полону

За неофіційними даними у російському полоні перебуває приблизно 28 тис. цивільних українців. Про це у неділю, 25 лютого, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час форуму «Україна. Рік 2024».

«Приблизно під 28 тис. українських громадян перебувають в російських застінках: журналісти, представники місцевого самоврядування, представники церков, міжнародні представники. Трьох представників організації ОБСЄ, офіційних, було затримано, двох у Донецькій області, одного в Луганській. Кілька років ми не можемо їх звільнити. І весь цей час Російська Федерація є членом ОБСЄ», – сказав Дмитро Лубінець.

Дмитро Лубінець наголосив, що обмінювати «цивільних на цивільних» заборонено міжнародним гуманітарним правом. За словами Дмитра Лубінця, наразі Україна шукає нові підходи для звільнення і повернення цивільних заручників, але самостійно вона цього зробити не може.

«Нам треба створити міжнародну коаліцію з питання повернення цивільних заручників подібну до тієї, яку ми створили для повернення українських дітей», – зауважив Дмитро Лубінець.

Втім, Дмитро Лубінець анонсував новий механізм, завдяки якому Україна зможе повертати більшу кількість цивільних українців. За словами уповноваженого з прав людини, деталі цього механізму оприлюднять у понеділок, 26 лютого.

Уповноважений з прав людини також наголосив на тому, що 90% українських військових, що перебувають в російському полоні, піддаються тортурам. Крім того, міжнародні організації не можуть потрапити до місць, де росіяни утримують українських військових.