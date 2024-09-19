Радослав Сікорський підкреслив, що Крим є стратегічно важливим для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив думку, що Крим матиме ключове значення під час обговорень умов миру між Україною і Росією. Польський дипломат запропонував передати півострів під мандат ООН для підготовки референдуму. Про це він сказав під час дискусії на 20-й щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» у Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

«Крим символічно важливий для Росії, і особливо для Путіна, але стратегічно важливий для України. Тому я не бачу, як вони зможуть домовитися без демілітаризації Криму», – зазначив Сікорський.

На думку дипломата, одним із варіантів може бути передача півострова під мандат ООН для підготовки «чесного референдуму». Референдум можна відкласти на 20 років, поки триватимуть перевірки, хто є законними жителями в Криму та інші питання, вважає глава польського МЗС.

Польський міністр також переконаний, що західні країни допустились великої помилки, коли наказали українцям не воювати в Криму.

«Якби українці воювали в Криму, нехай навіть символічно, він (Владімір Путін – ред.), можливо, не зважився б на Донбас», – пояснив Радослав Сікорський.

До слова, 11 вересня під час відкриття у Києві Меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу президент Володимир Зеленський заявив, що план Формули миру – це і план повернення півострова та відновлення прав кримськотатарського народу. На думку президента, зробити Крим вільним є спільним завданням України та світу.

Раніше у червні очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer розповів, що Крим можна відрізати від постачання запасів окупантам і таким чином повернути півострів Україні. Для цього знадобляться американські ракети великої дальності ATACMS, аби заблокувати постачання через Керченський міст.