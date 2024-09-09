Піктограма карти України без Криму (зліва)

У підручнику з української мови для семикласників, який вийшов друком у 2024 році, на сторінці біля тексту гімну України надрукували піктограму карти України, але без зображення Криму. Книга, яку рекомендує школярам Міністерство освіти, вийшла у київському видавництві «Літера ЛТД» тиражем 41 620 примірників. На це у неділю, 8 вересня, звернула увагу журналістка та авторка каналу «Непозбувний книгочитун» Тетяна Гонченко. Вона опублікувала посилання на електронну версію підручника, яка є на сайті Інститут модернізації змісту освіти.

На публікацію відреагувала співавторка підручника Анастасія Онатій. Вона визнала, що сталася помилка й перепросила за неї.

«Ми щиро визнаємо свій недогляд, піктограма у формі України без Криму потрапила в книгу через прикру неуважність. Недоперевірили, недогледіли – ми можемо назвати це по-різному, але факт лишається фактом: ми несвідомо зробили боляче людям і перепрошуємо за це. Крим наш, український – це беззаперечне твердження, і ми його проговорюємо чітко ще раз і готові робити це знов і знов. Нам важлива ваша думка, нам важлива єдність суспільства», – написала Анастасія Онатій.

Вона також опублікувала відповідь дизайнерів підручника, які пояснювали, що це технічна помилка. Дизайнери придбали зображення на фотостоці Shutterstock. Анастасія Онатій запропонувала вчителям обговорити цю проблему з учнями й домалювати півострів на третій сторінці, де розміщена карта без Криму.

«Підтримайте нас – буде гарний привід поговорити про Крим, його українськість. А також, авжеж, про інформаційні пастки й важливість визнавати власні помилки. До слова, якщо натрапите ще на якісь неточності, обов’язково пишіть нам – ми завжди відкриті до зворотного зв’язку й прагнемо робити наші матеріали кращими. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Хто знає нас і наші історії особисто, той точно не шукатиме зраду», – додала Анастасія Онатій.

Зазначимо, що ще одним автором підручника також є Тарас Ткачук. В електронній версії книги йдеться, що відповідальною за видання є Олена Бородіна, а форзаци ілюструвала Діана Гошовська.