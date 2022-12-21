На 98 сторінці словника карта України була зображена без півострова Крим

Шкільний підручник кам'янець-подільського видавництва «Абетка» зняли з продажу через зображення карти України без Криму. Брак виявили лише на одній сторінці. У видавництві пояснили, що це дизайнерська помилка, бо на інших сторінках карта була зображена коректно. Після перевірки СБУ наклад підручника з браком вилучили із продажу, а видавництво вже виправило помилку.

Про помилку в підручнику «Англійський словник» повідомила у соцмережах жінка, яка придбала книгу для дитини. За її словами, карта України без Криму була зображена лише на одній сторінці словника – на 98.

Тоді у камянець-подільському видавництві «Абетка», яке видало книгу, це назвали грубою дизайнерською помилкою та запевнили, що почали її виправляти.

Щодо інциденту Служба безпеки України провела перевірку. Як повідомила речниця установи Людмила Рябчук, бракований наклад підручника вже зняли з продажу.

«Служба безпеки України реагує на всі загрози національній безпеці України. Ми провели перевірку та встановили, що видавець допустив дизайнерську помилку (на інших сторінках видання карта України уже з Кримом). За результатами перевірки підручник знято з продажу, залишений наклад відкликаний для утилізації. Видавець оперативно відреагував і вже виправив технічний брак на 98-й сторінці», – повідомила Людмила Рябчук в коментарі «ХМ-Інсайд».

Вона додала, що видавцеві буде оголошено офіційне застереження від імені СБУ. Але ніяких проваджень щодо цього інциденту наразі не відкривали.