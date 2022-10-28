Військовому пенсіонеру з Хмельниччини, який захоплювався Путіним, на десять років заборонили працювати в органах управління ЗСУ. Засуджений за статтею про колабораційну діяльність чоловік і без цього вже тривалий час не працює, однак саме таке покарання було узгоджене між прокурором та пенсіонером, відтак суд просто затвердив його.

Про вирок Ярмилинецького райсуду стало відомо у четвер, 28 жовтня. Справу на чоловіка відкрили у липні після публікації у місцевих телеграм-спільнотах відео, на якому той відкрито захоплювався Путіним та заявляв, що «треба розібратись, хто саме почав цю війну». Пізніше пенсіонер висловлював таку ж позицію під час розмови з військовослужбовцями, свідками якої стали четверо ярмолинчан.

Щодо чоловіка розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). У судовому засіданні чоловік визнав провину та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Про чоловіка відомо небагато – лише те, що він і сам колись був військовим, а тепер тривалий час перебуває на пенсії.

Суд призначив йому обумовлене сторонами покарання: йому на десять років заборонили обіймати посади в органах управління Збройних сил України. Вирок ще не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.