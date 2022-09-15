Хмельницький суд призначив рік умовно 43-річній жінці, яка у соцмережах підтримувала російську агресію. Зокрема, жінка закликала Україну скласти зброю та «припинити вбивати мирне населення». Свою провину в суді вона визнала. Їй призначили рік іспитового терміну.

Про вирок Хмельницького міськрайонного суду стало відомо у четвер, 15 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. Встановлено, що 43-річна місцева мешканка з початку повномасштабного російського вторгнення регулярно поширювала на своїй сторінці в забороненій в Україні соцмережі «Однокласники» кремлівські наративи.

«Раділа щасливому поверненню військових РФ додому, приниженню бійців полку «Азов», які здавались в полон, заперечувала вторгнення Росії на територію України, закликаючи Україну скласти зброю та припинити вбивати мирне населення», – йдеться у повідомленні.

Жінка свою провину визнала. Суд також визнав її винною у порушенні ч.2 ст. 346-2 ККУ (виправдовування російської збройної агресії) та призначив рік умовно.

Вирок наразі не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.