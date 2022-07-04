У помешканні колаборантки знайшли чашку з зображенням Путіна

50-річну медпрацівницю з Хмельницького викрили на прославлянні російської армії. Після початку повномасштабної війни жінка неодноразово поширювала подібні матеріали на своїй сторінці. Під час обшуку в неї знайшли російські прапори та навіть чашку з зображенням Путіна. Наразі їй інкримінують порушення статті про колабораційну діяльність.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, досудове розслідування у цій справі вже завершене. За версією слідства, протягом лютого-квітня жінка поширювала на своїй сторінці у соцмережі дописи та відео, які заперечували російські злочини в Україні.

«Також вона здійснювала публічні заклики до підтримки рішень та дій держави-агресора і відверто прославляла військовослужбовців РФ, які беруть участь в збройній окупації України. Під час санкціонованого обшуку у колаборантки в помешканні були виявлені російські прапори та інші предмети з символікою країни-агресора», – йдеться у повідомленні.

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29 червня жінці повідомили про підозру за ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). У разі доведення вини їй можуть заборонити займатись окремими видами діяльності чи обіймати певні посади до 15 років. Незабаром справу розглядатиме суд.