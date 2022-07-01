Радника міського голови на Хмельниччині судитимуть за колабораціонізм. Чоловік під час розмови заперечив російські злочини в Україні. Наразі у прокуратурі не повідомляють, про працівника якої саме міськради йде мова.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо в п'ятницю, 1 липня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини. Як встановило слідство, в квітні цього року під час обговорення у стінах виконавчого комітету подій, які відбуваються на території країни, чоловік публічно заперечив факт збройної агресії Росії проти України.

«Прокурорами Хмельницької окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно радника міського голови однієї із місцевих рад на території області за фактом колабораційної діяльності», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що санкція ч. 1 ст. 111-1 ККУ передбачає заборону обіймати окремі посади на термін від десяти до 15 років.