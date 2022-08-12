Чоловік просив редакторку місцевої газети не вживати термін «рашисти», бо це начебто «ображає росіян»

Радника міського голови Старокостянтинова Георгія Мудрика визнали винним у колабораційній діяльності. Чоловік просив журналістів не називати росіян «рашистами», а також зазначав, що «вбивають український народ не російські військові, а наша українська пропаганда». Саме за цю фразу його звільнили з міськради. Також суд заборонив йому на 15 років обіймати посади в держорганах або місцевому самоврядуванні.

Як йдеться у вироку Старокостянтинівського райсуду, інцидент стався зранку 5 квітня у приміщенні Старокостянтинівської міськради. Між п'ятьма працівниками виникла розмова про злочини російських військових, які вони вчиняють на території України.

На це Георгій Мудрик сказав таку фразу: «Вбивають і ґвалтують український народ не війська Російської Федерації, а наша українська пропаганда». Після цього він повторив свою думку в присутності мера міста. Той сказав йому вийти з кабінету і написати заяву на звільнення, що, судячи з вироку, Георгій Мудрик справді зробив того ж дня. Згодом міський голова звернувся до СБУ.

У суді Георгій Мудрик не визнав провину, хоча водночас і зазначив, що тієї розмови не пам'ятає.

Крім того, це не єдиний випадок, коли посадовець повторював наративи російської пропаганди. У суді редакторка місцевої газети розповіла, що 5 квітня до неї телефонував Георгій Мудрик з проханням не вживати слово «рашисти», бо це, начебто, «ображає росіян».

26 квітня в помешкання чоловіка провели обшук. Там знайшли карту України, «поділену» між Росією, Польщею, Угорщиною та Румунією, та паспорт громадянина СРСР.

Як йдеться в одній з ухвал, перше засідання у цій справі, яке мало відбутись 27 липня, Георгій Мудрик проігнорував. За це його оштрафували на 2,4 тис. грн. Вже на наступне засідання чоловік прийшов.

Суддя Володимир Цішковський визнав Георгія Мудрика винним у порушенні ч.1 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність) та на 15 років заборонив йому обіймати посади в державних органах чи в місцевому самоврядуванні. Карту та паспорт суд постановив знищити.

Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.

Судячи з інформації на сайті міськради, Георгій Мудрик займався переважно презентацією книг, або був присутній на культурних заходах. До прикладу, в липні 2021 року він представляв міськраду на святкуванні дня села в селі Пеньки. Також приблизно в той же час він представляв у міськраді книгу «Почесні імена України: еліта держави», в якій до переліку визначних осіб був включений мер міста Микола Мельничук.