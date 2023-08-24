В Івано-Франківську видали підручник для 5 класу, в яких є твори російських письменників, написані російською мовою. В управлінні освіти повідомили, що сталася помилка і ці книжки вже давно мали бути списані. Про подібні випадки закликали повідомляти директорів шкіл.

Про підручник для 5 класу, в якому учням досі пропонують вивчати твори російських письменників Олександра Пушкіна та Михайла Лермонтова, повідомив батько одного зі школярів ліцею №1 Івано-Франківська. Мирослав Кошик у пості в Facebook зазначив, що його сину з такими творами видали підручник «Світової літератури», повідомляє «Читомо». Чоловіка обурило ще більше те, що дітям пропонують прочитати їх мовою оригіналу, тобто російською.

«Дивіться, що в підручнику "Всесвітньої літератури" виданому ще за Януковича! Я не знаю, що в підручниках з літератури є для старших класів, але, друзі, перегляньте їх, щоб наші діти не стали жертвами русифікації», – зазначив Мирослав Кошик у пості 22 серпня.

Заступниця мера Івано-Франківська, директорка департаменту освіти та науки Вікторія Дротянко відреагувала на допис та зазначила, що ці навчальні посібники мали бути давно списані. Також вона додала, що через війну не вистачає необхідних підручників тим дітям, як вчаться за новою програмою НУШ. У таких випадках бібліотекарі школи можуть помилково видати невідповідний підручник.

«Всі ми розуміємо, що наразі забезпечення школярів підручниками за програмою НУШ є проблемним через війну в країні та відсутність можливості друкувати тут книги. Часто підручників з певних предметів не вистачає всім учням. Інколи працівники бібліотек можуть видати невідповідний підручник, тільки з добрих намірів, щоб "хоча б щось", але це не завжди є хорошою ідеєю», – пояснила Вікторія Дротянко.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про те, що МОН проводитиме обов’язкову експертизу навчальної літератури, що виготовляється за кошти державного бюджету, на предмет відповідності вимогам законодавства.

Влітку минулого року в Україні оголошували збір на друк підручників для учнів п'ятих класів, адже гроші, за які мали бути надруковані підручники для тисяч дітей, ще навесні передали на потреби армії.