Для учнів п'ятих класів в Україні немає підручників на новий навчальний рік. Гроші, за які мали бути надруковані підручники для тисяч дітей, ще навесні були передані на потреби армії. Відтак в Україні оголосили збір на друк нових підручників.

Як розповіла у коментарі ZAXID.NET народна депутатка від «Голосу» Наталія Піпа, аби надрукувати необхідну кількість книжок з усіх предметів для усіх школярів у бюджеті було передбачено 1,3 млрд грн. Однак через війну ще у березні усі ці гроші були передані на потреби української армії.

Зараз найбільша потреба у підручниках для п'ятикласників. Для цієї категорії школярів взагалі немає жодних підручників, адже ці діти перші, хто навчається за програмою НУШ (нова українська школа).

«Зараз найголовніше надрукувати підручники для учнів п'ятого класу. Тому що ці діти перші, хто навчається за програмою НУШ. Ми взяли курс, щоб надрукувати підручники хоча б з основних предметів: українська мова, література, математика та історія України. Вартість друку однієї книжки – 97 грн, нам треба надрукувати більше трьох мільйонів підручників», – розповіла Наталія Піпа.

Загалом на підручники з чотирьох предметів для п'ятикласників треба 320 млн грн. До збору коштів на друк підручників вже долучилися швейцарські меценати, однак їхня пожертва не перекриває усієї суми. Швейцарці пожертвували 1 млн грн.

Зараз, за словами Піпи, вони шукають меценатів та фонди, які також готові пожертувати гроші на друк книжок для українських учнів. Наступного тижня на фандрейзинговій платформі UNITED24 буде створено рахунок, куди можна буде скидати пожертви.