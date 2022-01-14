Шкільний підручник з дисципліни «Громадянська освіта» проілюстрували постером із зображенням телеведучої Наталії Мосейчук та свастикою. Про це повідомляє «Детектор Медіа».

Постер ілюструє урок на сторінці 151 в одному з варіантів підручника з «Громадянської освіти» для 10-го класу. Його авторками є Тамара Бакка, Любов Марголіна і Тетяна Мелещенко. Видавництво «Оріон» випустило книжку у 2018 році.

Постер з надписом «Бендеровидение» подано як ілюстрацію до російської пропаганди. На ньому опубліковано фото Наталї Мосейчук в образі вампірки в оточенні логотипів українських телеканалів.

Постер підписано фразою «Є така професія – щовечора брехати»

«Пропаганда є засобом інформаційної війни, яка ведеться з метою послаблення моральних сил суперника й посилення власних», – зазначають авторки підручника.

Учням пропонують відповісти на такі питання, як «З якою метою було створено та поширено цей плакат?», «Яке значення має цей плакат?» тощо.

«Детектор медіа» зазначає, що користувачів соцмереж обурила така ілюстрація. Але журналісти нагадують, що методичні матеріали не є сатирою чи політичним жестом – вони лише ілюструють те чи інше явище.