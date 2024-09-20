Радослав Сікорський підкреслив, що Польща підтримує територіальну цілісність України

Очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який нещодавно заявив, що Крим можна передати «під мандат ООН», пояснив, що його пропозиція пролунала у межах «гіпотетичної дискусії». Польський міністр підкреслив, що країна не має жодних сумнівів у підтримці територіальної цілісності України, передає Onet.

У п’ятницю, 20 вересня, під час пресконференції у Вашингтоні Радослав Сікорський прокоментував свої слова, які пролунали на найткепі в межах 20-ї зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES). Тоді міністр закордонних справ заявив, що для встановлення миру Україна могла б передати тимчасово окупований Крим «під мандат ООН», щоб та організувала «чесний референдум для перевірки мешканців».

На заяву польського політика відреагували в Офісі Президента, підкресливши, що Крим – це Україна, а також у Меджлісі кримськотатарського народу, де повідомили, що пропозиції Сікорського є неприпустимими та цинічними. Голова Меджлісу Рефат Чубаров, коментуючи пропозицію польського міністра, підкреслив, що референдум та інші способи встановлення законності проживання людей на території українського Криму є «непотрібними та недоцільними».

«Польща, безумовно, підтримує територіальну цілісність України, у цьому немає сумнівів, і я на цьому неодноразово наголошував. Проте на конференції відбулася гіпотетична дискусія серед експертів у режимі не для протоколу (конфіденційно, без цитування), де ми поставили собі питання, як реалізувати пропозиції самого президента Зеленського щодо повернення Криму», – повідомив Сікорський.

Нагадаємо, 19 вересня Радослав Сікорський заявив, що не бачить, як Росія та Україна можуть домовитися без демілітаризації Криму, а також назвав півострів «символічно» важливим для Владіміра Путіна. Для України, на думку польського міністра, Крим є «стратегічно важливим». Тоді ж Сікорський запропонував передати півострів під мандат ООН «для підготовки чесного референдуму».