До чеської ініціативи долучилися майже два десятки країн

Польща не змогла виділити гроші на чеську ініціативу із закупівлі 155-мм снарядів на потреби України попри офіційні обіцянки. Інформацію про це підтвердив очільник польського МЗС Радослав Сікорський, пояснивши це тимчасовими формальними перешкодами.

В інтерв’ю «Європейській правді», опублікованому 15 вересня, Радослав Сікорський, відповідаючи на запитання щодо заяв ЗМІ нібито про ігнорування чеської ініціативи з боку Польщі, підтвердив, що країна дійсно досі не виділила фінансування на артилерійські снаряди для України. Втім, голова МЗС запевнив, що це спричинено виключно тимчасовими формальними перешкодами.

«У нас є політичне рішення виділити 50 млн євро цього року і ще 50 млн наступного. Але є деякі технічні, адміністративні та правові питання, пов'язані з державним агентством стратегічних резервів», – повідомив Радослав Сікорський.

Міністр закордонних справ додав, що МЗС Польщі зробило свою частину роботи щодо закупівлі снарядів у межах чеської ініціативи. Тепер, за його словами, очікуються рішення від інших польських міністерств.

Нагадаємо, 15 вересня польська Gazeta Wyborcza повідомила, що Польща є нібито єдиною з усіх країн, яка не виділила коштів на оборонну ініціативу Чехії попри обіцянки. Видання повідомило, що станом на серпень до чеської ініціативи з пошуку боєприпасів для України за межами ЄС приєдналися 18 країн, і найбільше до закупівлі снарядів для України найбільше доклалась Німеччина.

Зазначимо, раніше в Україну прибула перша партія боєприпасів – близько 50 тис. одиниць. За цією ініціативою Чехія співпрацює переважно з Нідерландами та Данією. За прогнозами, до кінця року в Україну має бути поставлено 500 тис. боєприпасів.