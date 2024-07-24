Чеські компанії вироблятимуть для України снаряди коштом європейських донорів

У 2025 Чехія продовжить свою ініціативу з постачання Україні боєприпасів. До неї долучаться п’ятеро чеських виробників. Про це у середу, 24 липня, інформує «Європейська правда» із посиланням на інтерв’ю міністерки оборони Чехії Яни Чернохової для Deník N.

Проєкт матиме назву «Ініціатива -2025». Попередньо, до нього долучаться п’ятеро чеських збройних компаній. Вони виготовлятимуть для України снаряди коштом європейських донорів.

«Це природне продовження механізму, який уже працює. Крім того, чим раніше донори виділять кошти, тим швидше наші компанії підпишуть довгострокові контракти», – розповіла Яна Чернохова.

За словами уповноваженого з питань відновлення України Томаша Копечного, більша частина донорів – європейські країни. Зокрема, йдеться про Данію, Нідерланди та Німеччину. Переговори про фінансові внески, ймовірно, розпочнуться наприкінці літа.

Як пише Deník N до ініціативи долучаться: Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol з Ompo Holding, Colt CZ Group SE, власником якої є Česká zbrojovka, і збройова компанія DSS. Наразі з’ясовують, що саме ці компанії зможуть виробити для України. Чехія виступатиме у ролі посередника між виробниками та донорами.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що протягом липня-серпня Збройні сили України отримають 100 тис. боєприпасів у межах «Чеської ініціативи». Загалом до кінця року Чехія за підтримки країн-партнерів планує передати Україні 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч – 122 мм.