Україна до кінця серпня отримає 100 тис. снарядів в межах «Чеської ініціативи»

Протягом липня-серпня Збройні сили України отримають 100 тис. боєприпасів у межах «Чеської ініціативи». Про це заявив глава міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський [Jan lipavsky], пише у понеділок, 22 липня, «Європейська правда» із посиланням на České noviny.

Ян Ліпавський підтвердив, що учасники «Чеської ініціативи» зібрали достатньо грошей, щоб передати на потреби Сил оборони 500 тис. боєприпасів до кінця року. Загалом до цієї ініціативи вже долучились 18 країн, а 15 із них вже внесли гроші на закупівлю снарядів. Це дасть можливість протягом липня-серпня передати Україні 100 тис. боєприпасів.

«Протягом липня і серпня ми відправимо загалом 100 тис. додаткових боєприпасів. Зараз ми шукаємо гроші, щоб купити більше боєприпасів, щоб продовжити ініціативу в 2025 році. Цього року ми могли б доставити до 800 тис. боєприпасів, якби у нас були гроші», – розповів Ян Ліпавський.

Чеський міністр також розповів, що Росія намагається завадити передати Україні анонсовані боєприпаси, тому Чехія не розкриває деталей передачі.

Нагадаємо, у лютому 2024 року президент Чехії Петр Павел під час Мюнхенської безпекової конференції оголосив, що знайшов близько 800 тис. боєприпасів для України (500 тисяч калібру 155 мм і 300 тисяч – 122 мм) у третіх країнах. Петр Павел закликав ЄС фінансово підтримати закупівлю снарядів для України. 16 липня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна вже отримала перші 50 тис. боєприпасів, частину з них – вже передали на фронт.