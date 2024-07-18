На рахунку України вже двосторонніх безпекових угод

У четвер, 18 липня, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністри Словенії та Чехії підписали Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Про це повідомили на сайті Офісу президента.

Угода, яку Україна уклала із Чехією, передбачає посилення співпраці у військово-технічній сфері.

«Передусім ідеться про боєприпаси малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь, а також БпЛА, засобів радіоелектронної боротьби та важкої техніки», – йдеться у повідомленні.

Чехія зобов’язується і надалі допомагати Україні у межах ініціативи з постачання артилерійських снарядів калібрів 155 мм та 122 мм за підтримки країн-союзників. Також Україна та Чехія домовилися посилити на своїх територіях промислові потужності з виробництва боєприпасів та створити спільні підприємства. Також Україна та Чехія продовжать спільну щорічну підготовку близько 4 тис. українських військових – цьогоріч і надалі в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM).

Крім того, Чехія посилить співпрацю з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення, відбудови та сталого розвитку. Зокрема, Чехія планує відкрити у Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці й допомоги.

Чехія також продовжуватиме підтримувати Україну у гуманітарній сфері. Ця підтримка передбачає фінансову та матеріальну допомогу для цивільного захисту та постраждалих від війни українців, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

Зазначається, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Чехія надала Україні військову допомогу на суму близько 400 млн євро.

З повним текстом українсько-чеської угоди можна ознайомитись за посиланням.

Угода, яку Україна уклала зі Словенією, передбачає, що країна додатково виділить 5 млн євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму «Зерно з України». Україна та Словенія також посилять співпрацю у сферах інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки та контррозвідки, а також гуманітарного розмінування.

Крім того, країни разом шукатимуть фінансування для допомоги у впровадженні проєктів української оборонної промисловості. Також Словенія зобов’язується сприяти Україні у навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM).

Зазначається, що Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги.

Повний текст безпекової угоди зі Словенією можна прочитати тут.

Зазначимо, що загалом Україна уклала вже 25 двосторонніх безпекових угод з: