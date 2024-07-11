Володимир Зеленський і президент Румунії Клаус Йоханніс

Президент Володимир Зеленський і його румунський колега Клаус Йоханніс у четвер, 11 липня, підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією. Про це повідомила пресслужба президента України.

Як повідомляється, Румунія передасть Україні систему ППО Patriot, сприятиме швидкому транзиту техніки своєю територією до України та й надалі підтримуватиме Київ, зокрема його оборонну промисловість.

У документі Бухарест взяв на себе зобов’язання продовжувати багатовимірну підтримку України з тією ж динамікою.

Особливість угоди полягає у конкретних пунктах співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Зокрема, румуни допомагатимуть українцям розміновувати Чорне море і надаватимуть підтримку через інструменти ЄС і НАТО.

Бухарест підтримуватиме також і оборонну промисловість України. Також Румунія разом із партнерами допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів, сприяючи коаліції спроможностей Військово-повітряних сил.

Окремі блоки двостороннього документу стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України.

Крім того, в угоді зафіксований механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної російської агресії проти України або значної ескалації.

Нагадаємо, що Україна та Румунія уклали безпекову угоду на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року. Загалом наша держава підписала вже 23 двосторонні безпекові угоди: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом та Румунією.