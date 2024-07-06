Морська стратегія незабаром буде затверджена на РНБО

Президент України Володимир Зеленський анонсував затвердження нової морської стратегії України. Про це він повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні у суботу, 6 липня.

За словами голови держави, наразі триває фіналізація її пунктів, а сама стратегія незабаром буде затверджена на РНБО.

«Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме», – заявив він.

В новій стратегії, розповів Зеленський, буде закріплено українські інтереси, враховано нові технологічні можливості України та нові відносини з партнерами.

«Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів», – заявив президент.

Володимир Зеленський також висловив вдячність усім людям, які займаються забезпеченням цих процесів.

«ВМС України, всі задіяні оборонні та безпекові структури і оборонна промисловість – державні та приватні компанії, які працюють заради української сили», – додав він.