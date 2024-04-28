Україна разом із США готуються до підписання двосторонньої безпекової угоди, яка включатиме збройну, фінансову та політичну підтримку. Про це у неділю, 28 квітня, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, в угоді мають зафіксувати конкретні рівні підтримки на цей та наступні 10 років.

«Уже над конкретним текстом працюємо. Мета наша в тому, щоб зробити цю угоду найбільш сильною з усіх. Обговорюються конкретні основи нашої безпеки, нашої взаємодії. Працюємо і над тим, щоб зафіксувати конкретні рівні підтримки на цей рік і на наступні 10 років. Це і збройна підтримка, і фінансова, і політична, і те, що стосується спільного виробництва зброї», – зазначив Зеленський.

відео Офісу президента

Голова держави додав, що угода повинна бути «дійсно взірцевою, яка відповідатиме силі американського лідерства». Я вдячний і нашій команді, і команді американської сторони за просування з підготовкою угоди.

Зазначимо, що наразі безпекові угоди укладено вже із дев’ятьма державами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Більшість угод діятимуть десять років та передбачають надання Україні всебічної допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності, стримування та протидії будь-якій військовій ескалації чи агресії з боку Росії, а також підтримку майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інститутів.