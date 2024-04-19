Україна наполягає, щоб рішення про передачу їй додаткових систем ППО ухвалилли якнайшвидше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для оборони Україні потрібно щонайменше ще сім Patriot чи подібних систем протиповітряної оборони. Про це український лідер заявив на засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, що проходило у п’ятницю, 19 квітня.

«Для оборони нам потрібно ще сім Patriot чи подібних систем ППО, і це мінімальна кількість. Вони можуть урятувати багато життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи. По-друге, ми вже давно говоримо про мільйон артилерійських снарядів для України. Їх потрібно нарешті доправити на передову», – заявив він.

Глава держави наголосив, що «це абсурдно, коли партнери бояться своєї сили» і закликав надати літаки.

«Що більше в руках наших бійців далекобійної зброї, то ближчий мир. На лінії фронту зараз дуже потрібні ракети великої дальності та артилерія... Якщо в нас є коаліція винищувачів, то потрібна достатня кількість літаків, щоб реально подолати російський повітряний флот. Справа не в кількості обіцянок, а в реальній кількості літаків у небі», – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський також наголосив, що цього року Україна не може чекати на ухвалення рішень, і закликав якнайшвидше розглянути її прохання.

«Путіна треба спустити з неба на землю, і наше небо має знову стати безпечним. І це реально. І це повністю залежить від вашого вибору. Це вибір, чи справді життя всюди однаково цінне. Це вибір, чи однаково ви ставитеся до всіх партнерів. Вибір, чи справді ми союзники», – підсумував Зеленський.

Додамо, що сьогодні відбулося засідання Ради Україна-НАТО за участі міністрів оборони Альянсу і президента України Володимира Зеленського. На засіданні розглянули нагальну потребу Києва у посилення протиповітряної оборони. Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що «союзники погодилися активізувати дії та надати додаткову військову підтримку, зокрема протиповітряну оборону. Чекаю на нові оголошення найближчим часом».

Столтенберг зазначив, що «союзники погодилися активізувати дії та надати додаткову військову підтримку, зокрема протиповітряну оборону. Чекаю на нові оголошення найближчим часом».