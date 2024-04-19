Країни «Великої сімки» (G7) за підсумками зустрічі на Кіпрі заявили про намір посилити протиповітряну оборону України. Про це йдеться у заяві міністрів закордонних справ країн Великої сімки, опублікованій у п’ятницю, 19 квітня.

В ухваленому документі голови МЗС країн G7 – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США, а також високий представник ЄС підтвердили свою відданість довгостроковій безпеці України.

«Ми висловлюємо нашу рішучість, зокрема, посилити можливості протиповітряної оборони України, щоб врятувати життя і захистити критично важливу інфраструктуру», – йдеться у документі.

Міністри також зазначили, що працюватимуть у цьому напрямі разом із партнерами.

«У цьому контексті ми високо цінуємо запропоновану Німеччиною Ініціативу щодо негайних дій з протиповітряної оборони (IAAD)», – стверджують автори комюніке.

Глави МЗС країн G7 та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудили загарбницьку війну Росії проти України. Дипломати наголосили, що окупанти повинні заплатити за шкоду та руйнування, яку спричинили Україні.

«Ми вітаємо запуск Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. Суверенні активи росії в наших юрисдикціях залишатимуться нерухомими доти, доки Росія не припинить свою агресію і не компенсує завдані нею збитки», – наголосили міністри.

Дипломати виступили з вимогою від Росії негайно і повністю вивести всі свої збройні сили й техніку з України, а також зазначають, що Росія може припинити війну вже сьогодні. Вони також звернулися із закликом до Пекіну, щоб Китай посприяв завершенню війни в Україні.

Окрім цього, вони засудили зростання співпраці Росії і КНДР у військовій сфері та закликали негайно припинити таку активність. А ще «висловили занепокоєння» з приводу передачі товарів подвійного призначення з підприємств Китаю до Росії.

Велика сімка заявила, що підтримує зусилля, «спрямовані на допомогу Україні в розбудові майбутніх збройних сил, здатних до самооборони та стримування будь-якої агресії».